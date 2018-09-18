معسكر: رئيس دائرة المحمدية يستقبل المواطنين بـ “دوسيي”.. !!

ألزمت دائرة المحمدية لولاية معسكر، الراغبين في مقابلة رئيس الدائرة، بتقديم ملف يتضمن أوراق من الحالة المدنية.

ويتضمن الملف حسب الإعلان، الذي تحصل النهار أون لاين على نسخة منه، على طلب خطي يحتوي على العنوان الشخصي.

ويحتوي العنوان الشخصي،اسم ورقم الشارع،بالإضافة إلى رقم الباب،ويتكون الملف كذلك،من نسخة وصل إيداع الملف وشهادة عائلية،ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ولاق الإعلان استنكارا من طرف المواطنين، فور نشره على الفايسبوك، حيث عبروا عن استيائهم.

وفمن من قال “إن الله جل جلاله بعضمته وكبريائه يستقبلك في أي وقت وفي أي مكان بفرح كبير...و العبيد”.

ومنهم من راح يقول،”ماهذه البيروقراطية ألم تأخذ هذا المنصب لخدمة الشعب..لا ندري ماهي مهام رئيس دائرة”.