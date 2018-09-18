وزير الداخلية الفرنسي يستقيل من منصبه !

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم إنه يعتزم خوض الانتخابات على منصب رئيس بلدية ليون في عام 2020 ولن ينتظر حتى ذلك الحين للاستقالة من الحكومة.

وألمح كولوم إلى أنه قد يستقيل بحلول منتصف العام المقبل. وقال في مقابلة مع مجلة لمجلة "لكسبريس" “لن أظل وزيرا للداخلية حتى آخر لحظة”.

وأضاف “الوزراء الذين يريدون خوض الانتخابات البلدية في عام 2020 يتعين عليهم من وجهة نظري مغادرة الحكومة"..

يأتي تصريح كولوم بعد استقالات مفاجئة داخل الحكومة الفرنسية في الأسابيع القليلة الماضية شملت استقالة وزير البيئة، الذي انتقد موقف ماكرون من قضايا التغير المناخي، ووزير الرياضة.

يشار الى أن جيرار كولوم يعد أحد أهم الداعمين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.