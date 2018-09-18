القنوات الناقلة للسهرة الأوروبية

يجدد عشاق المستديرة العهد سهرة اليوم مع دوري أبطال أوربا، على وقع تقليص عدد القنوات التي يمكن للجزائريين التقاطها، بعد انسحاب عدة قنوات من بث مباريات المنافسة أهمها "بي ان سبورت" في نسختها الفرنسية و"كنال + ".

برشلونة - هيندوفن

"بي ان سبورت" العربية 1 و12

" 1 RMC Sport "

"سكاي سبروت" ايطاليا

انتير ميلان - توتنهام

"بي ان سبورت" العربية 2 و11

"سكاي سبورت" ايطاليا

" 2 RMC Sport "

بروج - دورتموند

"بي ان سبورت" العربية 7

"سكاي سبورت" ألمانيا

موناكو - أتليتيكو مدريد

"بي ان سبورت" العربية 3 و12

RMC Sport 2

ليفربول - باريس سان جيرمان

"بي ان سبورت" العربية 1 و11

"RMC Sport 1 "

"سكاي سبورت" النمسا

"سكاي سبورت" ايطاليا

بلغرا- نابولي

"بي ان سبورت" العربية 4

"سكاي سبورت" 1 ايطاليا

قلعة سراي - لوكوموتيف موسكو

"بي ان سبورت" العربية 6

شالك 04 - بورتو

"بي ان سبورت" العربية 5