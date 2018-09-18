بونجاح يقترب من تحطيم رقم قياسي في دوري أبطال آسيا !

يواصل النجم الجزائري “بغداد بونجاح” في تقديم عروضه القوية في دوري أبطال آسيا، أين تمكن من تسجيل 12 هدفا في هذه البطولة.

ويقترب الجزائري من معادلة الرقم القياسي لهداف دوري أبطال أسيا، الذي يحمله “أدريانو” لاعب “سيول” الكوري برصيد 13 هدف.

وتأهل بونجاح رفقة “السد” القطري للدور النصف نهائي من هذه البطولة على أمل أن يحقق الفريق التاج الأسيوي وهو الذي يبحث عنه زملاء “تشافي”.

في نفس السياق، يقدم النجم الجزائري بداية موسم مثالية وهي الأفضل في مسيرته الكروية، كيف لا وهو يحطم الأرقام من مباراة لأخرى.