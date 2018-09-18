فروجي: “زماموش قائد مثالي ونحن عائلة واحدة في إتحاد العاصمة”

أشاد مدرب “إتحاد العاصمة” بحارس الفريق “محمد لمين زماموش” واصفا إياه بالقائد المثالي، مؤكدا أن ما حدث مع الأنصار كان سوء تفاهم فقط.

وقال فروجي في تصريحات لتلفزيون النهار: “لا أظن أن هناك مشكل، زماموش قائد مثالي والجمهور كذلك”.

وأضاف: ” ما حدث كان سوء تفاهم لا غير، وعلينا الإتحاد قبل مواجهة المصري “.

وتابع: ” نحن عائلة واحدة في الفريق، وكلنا نحمل شعار إتحاد العاصمة وكلنا نحب هذا الفريق”.

يذكر أن إتحاد العاصمة سيواجه نادي المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في ملعب 08 ماي بسطيف.