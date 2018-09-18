بن زية محل إشادة في تركيا

لم يمر الأداء الذي قدمه النجم الجزائري “ياسين بن زية” في أول مباراة له مع فريقه “فنربخشة” في الدوري التركي مرور الكرام، بل أصبح حديث العام والخاص.

فقد أشادت مختلف الصحف التركية ومختلف النقاد بأداء “بن زية” في أول ظهور له، مؤكدين أنه قادر على تقديم المزيد في المستقبل.

فراح البعض يؤكد أن نجم الخضر لديه الكثير من الإمكانيات الفردية، وسريع جدا بالكرة ويمكنه قلب نتيجة المباراة بتمريرة واحدة.

هذه الإشادة ستجعل اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي أكثر ثقة من أجل تقديم مستويات كبيرة في قادم المواعيد.