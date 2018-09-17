13 حالة مؤكدة لحمى المستنقعات وسط رعايا أفارقة بإليزي

كشفت مصالح صحية موثوقة بولاية ايليزي، عن تأكد تسجيل 13 حالة لحمى المستنقعات، “الملاريا” على مستوى بلدية جانت بولاية ايليزي..

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الحالات لا تخص أشخاصا من جنسية جزائرية، بل حالات وافدة تتعلق بأشخاص من جنسيات افريقية، منهم 12 حالة من جنسية نيجرية، وواحدة من جنسية مالية.

وقد تم التكفل بالحالات المذكورة من طرف المصالح الصحية، أين تم استشفاؤها وعلاجها، في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية بإفري جانت.

أما عن الوضعية الحالية لهؤلاء المصابين فإن المصالح الصحية تؤكد ان 10 حالات غادرت المستشفى في حالة صحية جيدة، و03 حالات مازالت تحت المراقبة الطبية، وحالتهم مستقرة.

وعن التوصيات التي تصدرها المصالح الصحية ومصالح الوقاية بولاية ايليزي حول الحالة، فهي تتمثل في دراسة عاجلة للوضعية الوبائية على مستوى الأمانة العامة للولاية، بصفتها اللجنة الولائية المعنية بهذا الملف، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا التوصية بإجراء حملات كشف نشط (تحاليل دم) واسعة على مستوى كل بلديات الولاية، والتي تمس على الخصوص الرعايا الأفارقة، إجراء دراسات أنطمولوجية عاجلة، قصد البحث عن البعوضة الناقلة لهذا المرض، معالجة نقاط الماء الثابتة والبرك والوديان عن طريق مادة ” لابا “، إجراء عمليات رش مادة “الدلتامترين 2.5 %”، على مستوى بؤر العدوى.