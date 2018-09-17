فيديوهات و شهود عيان يبرزون كارثية انفجار انبوب الغاز في براقي (فيديو)

كارثة حقيقية وقعت في بن طلحة ببراقي بالجزائر العاصمة، بعد انفجار قناة لنقل المحروقات، فعشرات الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (نعتذر عن نشرها لبشاعها) تظهر حجم الكارثة، حيث تبدو جثتي الضحيتين وهي متفحمة.

كما انتشر فيديو لمصاب ناجي وهو يمشي في الطريق السريع بعد ان التهمته النيران ملابسه وألحقت به حروقا بليغة، في وقت رفض اصحاب السيارات نقله الى المستشفى، وهذا قبل وصول سيارات الاسعاف.

ويقول شهود عيان إنهم كانوا يشمون رائحة تسرب الغاز من القناة، وأن صاحب الحقل الفلاحي المجاور لهذه القناة قام بالتبليغ عن ذلك طيلة 4 أيام، دون أن تتحرك السلطات المحلية لمراقبة المكان.

وأمام هذه الشهادات، نفى الوالي المنتدب لدائرة براقي ما تم تداوله ان رائحة الغاز كانت منتشرة منذ الصباح الباكر، وقال : “هذه مجرد تأويلات .... سبب الانفجار لايزال مجهول”، مؤكدة أن الضحيتين هما سائقي شاحنتين يعملان في مشروع متاخم لمكان الانفجار.