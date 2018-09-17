أحداث لقاء ملعب بولوغين تخيف "الفراعنة"

بدأت إدارة نادي المصري البوسعيدي التفكير في لقاء العودة، أمام اتحاد الجزائر، في إطار الدور ربع النهائي لكأس الكاف، قبل حتى إجراء مواجهة الذهاب، التي اقتنص فيها "الفراعنة"، فوزا صعبا بنتيجة 1/0، أمس، بملعب بورسعيد، وسارعت إلى إرسال موفد لها للاطمئنان على حالة ملعب 8 ماي 45 والأجواء المحيطة به قبل حلول الفريق بالملعب لمواجهة الاتحاد يوم 23 سبتمبر الجاري، ويأتي قرار الإدارة المصرية، في أعقاب الطلب الذي تقدمت به إلى الهيئة القارية، لتدعوها إلى توفير الحماية لأعضاء وفدها، على خلفية الأحداث التي عرفتها المقابلة بملعب بولوغين بين اتحاد الجزائر والقوة الجوية العراقي، لحساب كأس أندية أبطال العرب. وأعطت الإدارة المصرية الانطباع أنها لا تثق في التطمينات التي قدمتها إدارة اتحاد الجزائر للمصريين، بعد الضجة التي أثارها العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى تعرض فريقهم إلى الإهانة في ملعب بولوغين، بسبب الهتافات التي وصفتها بالعنصرية والطائفية.

وبمناسبة مواجهة العودة بين الفريقين، دعا المدير العام لاتحاد الجزائر، عبد الحكيم سرار، ورئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، أنصار الوفاق بالتوافد بأعداد كبيرة إلى مدرجات ملعب 8 ماي 45 لتشجيع اتحاد الجزائر في مقابلة العودة أمام المصري البورسعيدي.

من جانب آخر، أهدى رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي، وأحد مستثمري نادي بيراميدز، النادي المصري البورسعيدي مكافأة نصف مليون جنيه، بعد فوز الفريق على اتحاد الجزائر بهدف نظيف، ومثلما هو واضح، اختار رئيس الاتحاد العربي تشجيع النادي المصري على حساب اتحاد الجزائر، الذي ما يزال معنيا بكأس أندية العرب.