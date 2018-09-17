الجزائر العاصمة تنجو من كارثة حقيقية

"البلاد نت" - كنزة. س/ توفي شخصان وجرح آخر إثر انفجار أنبوب للغاز ببن طلحة ببراقي، بعد ظهر الاثنين حسب الحصيلة الأولية للحماية المدنية.

وقال الملازم خالد بن خلف الله، المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر، إن انفجار أنبوب الغاز وقع في حدود الساعة الـ 13 و35 دقيقة بمنطقة بن طلحة باتجاه سيدي موسى، تسبب في اندلاع النيران بشاحنتين تابعتين لمؤسسة خاصة، مما ادى إلى وفاة السائقين وإصابة شخص آخر بحروق بليغة وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى الدويرة.

وتواصلت عملية إطفاء الحريق لساعة متأخرة من يوم امس، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية 10 شاحنات للإطفاء و3 سيارت إسعاف. وخلفت الحادث حالة من الخوف والهلع وسط السكان المجاورين وكذا أصحاب السيارات والمركبات التي كانت تمر عبر الطريق السريع، حيث كانت ألسنة النيران ترى من مسافة بعيدة وألسنة الدخان تملأ سماء المنطقة، في مشهد مرعب ولحسن الحظ ولطف الله لم يكن المكان الدي حدث فيه الانفجار يعج بالناس وإلا كانت حصيلة الحريق أكبر. كما قامت مصالح الأمن بقطع الطريق السريع لتفادي أي طارئ.