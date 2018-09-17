بونجاح يقود السد للمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا
قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، نادي السد القطري لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
بعد تعادله إيابا أمام ضيفه إستقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-2 في إياب الدور ربع النهائي، مستفيدا من فوزه 3-1 ذهابا.
بعد تعادله إيابا أمام ضيفه إستقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-2 في إياب الدور ربع النهائي، مستفيدا من فوزه 3-1 ذهابا.
ومنح الهداف الجزائري التعادل للسد في الدقيقة الـ90+2 عن طريق ضربة جزاء بعد أن كان فريقه منهزما بـ2-1.
ليواصل المهاجم السابق لنادي إتحاد الحراش صدارة ترتيب هدافي المنافسة القارية برصيده 12 هدفا.
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