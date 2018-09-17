"نفطال" تفتح تحقيقا

تم إيفاد لجنة تحقيق اليوم الإثنين لتحديد أسباب الحريق الذي نشب على مستوى أنبوب لنقل غاز البترول المميع على مستوى بن طلحة ببراقي (الجزائر العاصمة)، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية (نفطال).

وأوضح البيان أن "نتائج هذا التحقيق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وحسب ذات المصدر فإن الحريق قد نشب اليوم الإثنين في حدود الساعة الثانية بعد الظهر على مستوى أنبوب الغاز الواقع بالنقطة الكيلوميترية 10 في حقل في أعالي منطقة بن طلحة ببراقي (الجزائر). وأضاف البيان أنه تم إيفاد مسؤولين وفرق الأمن تابعين لنفطال إلى عين المكان إلى جانب مسؤولي وأعوان الحماية المدنية حيث سخرت كافة الوسائل لإطفاء الحريق. وطمأنت نفطال أنه تم إطفاء الحريق وأن كل التدابير تم اتخاذها لضمان تأمين تزويد السكان بغاز البوتان والبروبان.

يذكر أنه توفي شخصان وجرح آخر في هذا الحادث المأساوي حسب الحصيلة الأولية للحماية المدنية.