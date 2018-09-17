السجن للمعتدين على المهاجر الإفريقي بعنابة

أصدرت محكمة عنابة اليوم الإثنين حكمين بستة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية بـ 20 ألف د.ج في حق شخصين اثنين تورط الأول في جنحة "الضرب العمدي على قاصر" من دولة إفريقية (أحد بلدان الساحل) بمدينة عنابة والثاني "بتصوير هذه الحادثة ونشرها على شبكة الإنترنت" فيما استفاد المتابع الثالث في هذه القضية من البراءة، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 جويلية 2018 حيث تم تداول فيديو على شبكة الإنترنت يبين تعرض طفل من دولة أفريقية يبلغ من العمر 6 سنوات للإهانة والضرب (صفع) من طرف شخص بالغ وذلك بمحطة المسافرين البرية بعنابة.

وقد تم رفع دعوى ضد مجهول بشأن هذه القضية من طرف ولاية عنابة وتم على إثرها توقيف ثلاثة أشخاص ومتابعتهم بتهم "الضرب والجرح العمد على قاصر" و"إهانة وسوء معاملة قاصر" و"نشر فيديو مسيء على شبكة الإنترنت".