عاشوراء: الخميس 20 سبتمبر عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنه بمناسبة يوم عاشوراء فإن يوم الخميس العاشر من محرم 1440 هجرية الموافق ل20 سبتمبر الحالي يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب