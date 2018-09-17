السعودية تقترض لأول مرة في تاريخها !

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ، اليوم الاثنين، حصوله على قرض خارجي بقيمة 11 مليار دولار هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة.

وحصل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية والذي يعتبر سياديا، على أول قرض خارجي، وهي الخطوة التي تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، إن القرض بلغ 11 مليار دولار، معتبرا أنها "الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط".

يذكر أن الموازنة العامة في السعودية، تعاني من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.