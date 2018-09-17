الحماية المدنية تؤكد وفاة شخصان إثر إنفجار انبوب الغاز ببن طلحة

توفي شخصان وجرح أخر اثر انفجار أنبوب للغاز ببن طلحة ببراقي بعد ظهر اليوم الاثنين حسب الحصيلة الأولية للحماية المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الملازم خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر ان انفجار أنبوب الغاز وقع في حدود الساعة ال 13 و35 دقيقة بمنطقة بن طلحة باتجاه سيدي موسى تسبب في اندلاع النيران بشاحنتين تابعتين لمؤسسة خاصة مما ادى الى وفاة السائقين وإصابة شخص أخر بحروق بليغة قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى الدويرة.

تتواصل عملية إطفاء الحريق حيث سخرت مصالح الحماية المدنية 10 شاحنات للإطفاء و3 سيارت اسعاف .

كما قامت مصالح الأمن بغلق الطريق السريع لتفادي أي طارئ.