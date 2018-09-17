المصري البورسعيدي يحل بالجزائر هذا الأربعاء

قرر الطاقم الفني للنادي المصري البورسعيدي، السفر مبكرا إلى الجزائر إستعدادا لمباراة إتحاد الجزائر في ربع نهائي كأس “الكاف”.ومن المنتظر أن يحط الوفد المصري الرحال بمطار هواري بومدين، يوم الأربعاء، حسب ما أشارت إليه إدارة النادي.

وهذا للتعود على الأجواء، والتركيز بصورة أكبر قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد 23 سبتمبر المقبل على ملعب 8 ماي بسطيف.

وكان الفريق البورسعيدي قد فاز أمس في لقاء الذهاب بهدف نظيف، سجله الفلسطيني محمود وادي.