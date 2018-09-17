تسويق سميد وفرينة منتهية الصلاحية (فيديو)

فتحت مصالح الأمن بسطيف تحقيقات واسعة في مجمع "أڤروديف" عبر فرع الحبوب بولاية سطيف، بخصوص تداول مقاطع فيديو خطيرة للغاية توضح عملية تفريغ مادة السميد والفرينة منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها في أكياس جديدة من أجل وضعها في السوق وإعادة بيعها، الأمر الذي قد يضع صحة المستهلك في خطر كبير للغاية، خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية هدفها تمويل السوق بمواد نوعية من أجل كسر الاحتكار وتنظيم حركة بيع الدقيق والعجائن بأنواعها.

تحصلت "الخبر" على ثلاثة مقاطع فيديو خطيرة للغاية توضح تصوير عملية تفريغ كمية كبيرة من مادة السميد منتهي الصلاحية، حيث يظهر الفيديو أن تاريخ إنتاج السميد هو 23 نوفمبر 2017، في حين تاريخ انتهاء الصلاحية هو 24 ماي 2018، والذي تم إنتاجه بفرع المجمع المسمى مطاحن البيبان بولاية برج بوعريريج، حيث يتم تحميله مرة أخرى في أكياس ذات سعة 50 كلغ قبل بيعه مرة أخرى، مع تراكم كبير للأكياس المستهلكة في الأرض، في انتظار كميات أخرى تشملها العملية نفسها. وتشير مصادر مطلعة لـ"الخبر" إلى أن الكمية الإجمالية للسميد منتهي الصلاحية تجاوزت 40 قنطارا، في وقت لا تزال 63 قنطارا من مادة الفرينة منتهية الصلاحية تنتظر نفس العملية كما تظهره مقاطع الفيديو.

مصالح الأمن بولاية سطيف وعبر الفرقة الاقتصادية فتحت تحقيقات عاجلة في القضية واستدعت العديد من الأطراف لسماعهم من دائرة الاستغلال ومصلحة الأمن الداخلي للمجمع ومسؤولي المخبر وكذا مسؤولين عن مركب لحمر شريف الذي تمت فيه هذه العملية، لاتزال مستمرة إلى الآن، مقابل تنقل مصالح النوعية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة التي أخذت عينات من الكمية من أجل إجراء التحاليل اللازمة، هذه التحاليل التي تصب عادة في خانة تحويل هذه المنتجات إلى أعلاف حيوانية.