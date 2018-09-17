الرئيس بوتفليقة يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، نور الدين بدوي ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أوضحت أن زيارة ميركل إلى الجزائر تندرج في إطار التشاور الثنائي رفيع المستوى حيث تأتي "لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية".