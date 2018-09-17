الرئيس بوتفليقة يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بحضور اللقاء كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين البدوي، ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.

إستقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين 17 سبتمبر، في الجزائر العاصمة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية .

وحسب نفس المصدر، فقد حضر اللقاء كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين البدوي، ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.