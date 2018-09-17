وزارة الصحة ترد على التصريحات الصادمة لوزير العمل مراد زمالي

رد وزير الصحة مختار حسبلاوي على التصريحات الصادمة التي أدلى بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس في غليزان، وقال إن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين في كل الولايات، ولا يشترط توفر بطاقة الشفاء.

وقال حسبلاوي إن تعليمات رئيس الجمهورية بما يتعلق بمجانية العلاج ولكافة المواطنين واضحة، والمؤسسات الصحية العمومية والمستشفيات توفر العلاج للمواطنين دون أي شرط.

وكان وزير العمل مراد زمالي قال أمس من غليزان إنه لن يكون هناك علاج وأدوية للمرضى بالمستشفيات للمواطنين الذين لا يملكون بطاقة شفاء، مضيفا أن مصالحه كشفت عدة تجاوزات أثناء استعمال البطاقة، والجزائريون يعالجون في المستشفيات ولكن كثير منهم لا يدفعون الاشتراكات، ومن ليس لديه بطاقة الشفاء عليه أن يحدد وضعيته إن كان معوزا أم لا بدل أن يكون عالة.

واعتبر زمالي هذا الوضع سببا لفقدان صندوق الضمان الاجتماعي لتوازناته المالية وسيتوقف عن تسديد معاشات المتقاعدين في غضون سنة 2025 إذا استمر هذا الوضع.

وليست هذه هي المرة الأأولى التي يدلي فيها زمالي بتصريحات صادمة، حيث سبق له أن أثار جدلا كبيرا بسبب تصريحاته عن مرضى السكري والأنسولين وحديثه عما سماه "تبذير هذا الدواء الحيوي".