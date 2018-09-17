هذا ما قالته ميركل عن الوضع الأمني في الجزائر

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تقوم بزيارة رسمية لبلادنا، في الندوة الصحفية المشتركة التي تنشطها حاليا مع الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر بلد آمن.

وفي هذا السياق، أكدت أنجيلا ميركل أنه تم الوصول الى اتفاق مع السلطات الجزائرية حول ترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بألمانيا بطريقة غير شرعية، بعد أن كان هذا الملف يشكل نقطة خلاف بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى قالت ميركل أنها ناقشت الملفين المالي والليبي مع الجانب الجزائري.

وأكدت ميركل أن حل الأزمة الليبية سيكون في صالح الجزائر وألمانيا، مضيفة أنه لابد من تكاثف جهود البلدين لحل هذه الأزمة التي طال أمدها.