ندوة صحفية اويحيى - ميركل : الجزائر توافق بشروط على عودة "الحراقة" من ألمانيا

أكد الوزير الأول احمد اويحيى ان الجزائر وافقت على إستقبال 3700 مقيم غير شرعي على الأراضي الألمانية بشروط نافيا ان يكون قد تباحث مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حول مسألة إقامة مراكز لإستقبال اللاجئين بالجزائر .

و قال الوزير الأول احمد اويحيى اليوم خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم ان الجزائر فرضت شروط على ألمانيا لقبول إستقبال الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير شرعية و ياتي في مقدمتها إثبات جزائرية هاؤلاء المهاجرين و كذالك مساهمة شلركات الطيران الألمانية في نقلهم الى الجزائر رفقة الخطوط الجوية الجزائرية رفع عدد الرحلات الكلي بين البلدين الى 11 رحلة اسبوعيا .

و من جهتها عرضت المستشارة الألمانيا انجيلا ميركل ان تساهام المانيا في جهود الجزائر من أجل تنويع إقتصادها مؤكدة ان هنالك تعاونا في مجال التنمية خاصة في مجالات الطاقة و الدفاع

في المقابل دافع الوزير الأول في رده عن سؤال لقناة " البلاد" عن قوة الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و المانيا حيث تعتبر المانيا ثالث شريك إقتصادي للجزائر بمبادلات تفوق الـ 4 مليار دولار معددا في نفس الوقت الأمثلة عن المؤسسات الألمانية التي ترافق الجزائر في مشاريعها التي تهدف الى إعادة إحياء شعبة الميكانيك في حين يبقى 20 ملف لشراكة الإقتصادية على طاولة المبحاثات.

و على الصعيد الدولي اكدت المستشارة الألمانية تطابق وجهات النظر مع الجزائر بخصوص التدخل الأجنبي في ليبيا و جهود المصالحة الليبية كما تطرق الطرفين الى جهود مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية .

وردا على أسئلة الصحافة الألمانية كذب الوزير الأول ما يروج في مواقع اجنبية حول معاملة السيئة يلقاها النازحون الأفارقة في الجنوب الجزائري مؤكدا ان عمليات ترحيل هاؤلاء المهاجرين تمت بمرافقة من هيئات دولية في حين اشار اويحيى مجيبا عن اسئلة تطرقت الى وضع حقوق المثليين في الجزائر الى ان الجزائر دولة لها تقاليدها و قيمها .