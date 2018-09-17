بونجاح يعود إلى سوسة !

تلقى الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري، دعوة من ناديه السابق النجم الساحلي التونسي، لحضور مباراة الفريق في ربع نهائي أبطال إفريقيا.

وحسب الصحافة التونسية، فإن مسؤولي النجم الساحلي، أرسلو دعوة لنجمهم السابق بونجاح، لحضور مباراة العودة أمام الترجي، لحساب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ومساندة زملائه السابقين.

ويسعى النجم الساحلي، لتعويض الخسارة التي مني بها في لقاء الذهاب بـ2-1، خلال لقاء العودة المقرر الجمعة المقبل، وضمان التأهل للدور النصف نهائي من هذه المنافسة.

يذكر أن بغداد بونجاح، سيواجه رفقة فريقه السد القطري، نادي استقلال طهران الإيراني، أمسية اليوم الإثنين، لحساب لقاء العودة من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.