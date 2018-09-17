تنصيب “عمر باشا”رئيسا جديدا لأمن مطار هواري بومدين

تم صبيحة اليوم الإثنين، تنصيب عميد الشرطة الأول “عمر باشا” كرئيس جديد لأمن مطار هواري بومدين الدولي.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإنّ هذا التنصيب بعد انهاء مهام مراقب الشرطة “حسان حساين”.

وعلم النهار أونلاين أن مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين سمح للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي بمغادرة التراب الوطني نحو فرنسا،

رغم قرار منعه من السفر في إطار التحقيقات التي تقوم بها العدالة في الثروات المشبوهة لعسكريين وإطارات ومدنيين.