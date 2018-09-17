أمريكا تطرد السفير الفلسطيني

وجهت الإدارة الأمريكية طلبا للسفير الفلسطيني وعائلته، بالرحيل فورا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ممهلة موظفي بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، وقتا إلى غاية تاريخ 13 أكتوبر لإخلاء مبنى السفارة.

ويأتي طلب رحيل السفير في الوقت الذي أوقفت فيه أمريكا، المزيد من المساعدات التي كان من المقرر منحها للفلسطينيين، وذلك بغية ممارسة المزيد من الضغوط على الطرف الفلسطيني للرضوخ والقبول بخطة السلام التي يقترحها البيت الأبيض.

وتبلغ قيمة المساعدات التي حظر على الفلسطينيين تسلمها حوالي 10 ملايين دولار، وهو ما يعني زيادة حجم معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمرون بها.