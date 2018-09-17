البرلمان يناقش موضوع المساواة بين الرجل والمرأة !

يشارك غدا الثلاثاء وفد برلماني مشترك بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في أشغال الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، التي ينظّمها الاتّحاد البرلمانيّ الدّوليّ بالتّنسيق مع الاتّحاد البرلمانيّ العربـيّ، وذلك في الفترة ما بين 18 و 20 سبتمبر 2018، بالإسكندرية بمصر.

ويتشكّل الوفد البرلمانيّ حسب بيان للمجلس اليوم، من - فوزية بن باديس، عضو مجلس الأُمّة، عضو اللّجنة التنفيذيّة للاتّحاد البرلمانيّ الدوليّ،غومة جبريل، عضو مجلس الأُمّة،سعاد الأخضري، نائب بالمجلس الشعبيّ الوطنيّ، خديجة ريغي، نائب بالمجلس الشعبيّ الوطنيّ

ويعرف موضوع المساواة بين الجنسين هذه الأيام تداولا ، خاصة بعد أن طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلبعاس، بالمساواة بين المرأة والرجل في الجزائر، بما في ذلك المساواة في الميراث.