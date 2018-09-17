نفط: اجتماع الجزائر يناقش جميع السيناريوهات

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الإثنين إن جميع السيناريوهات الممكنة بخصوص إنتاج النفط قد تخضع للنقاش في اجتماع بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في الجزائر خلال الشهر الجاري.

وردا على سؤال عما إذا كانت أوبك والمنتجون الآخرون في إطار ما يعرف باسم "أوبك +" قد يناقشون زيادة الإنتاج من المستويات المتفق عليها في يونيو ، قال نوفاك "أعتقد أن لدينا إمكانية لمناقشة أي سيناريوهات محتملة".

وأضاف نوفاك إن اجتماع "أوبك +" سيناقش توقعات العرض والطلب في الربع الأخير. وأكد أن روسيا مستعدة لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث توازن في سوق النفط لكنها لا تجري مثل تلك المباحثات في الوقت الراهن.