المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تترحم على أرواح شهداء الثورة بمقام الشهيد

ترحمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقامت ميركل التي كانت مرفوقة بوزير الخارجية عيد القادر مساهل، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

ووقفت دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وبعد مراسم الترحم، استغلت المستشارة تواجدها بهذا المكان لتلقي نظرة على خليج العاصمة.

وقد شرعت المستشارة الألمانية في زيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.