اللواء سعيد باي وراء إنهاء مهام العميد بوشنتوف رميل

التحقيقات لا تزال متواصلة في قضية مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم منعه من السفر، حيث أن التحقيقات أسقطت رؤوسا جديدة.

وكشف موقع “alg24 “ الإخباري، اليوم الإثنين في خبر حصري، أن قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام العميد بوشنتوف رميل، من على رأس إدارة الصندوق الضمان الإجتماعي العسكري يعود إلى تواطؤه مع اللواء سعيد باي.

وحسب ما اورده الموقع فإن إقالة العميد رميل يعود إلى تواطؤه وتسهيله سفر اللواء باي إلى فرنسا رغم ان الاخير كان ممنوعا من السفر خارج البلاد.

وحسب ذات المصدر، فإن العميد رميل وقع على وثيقة تكفل كلي للعلاج في الخارج لصالح اللواء سعيد باي وهذا من أجل تبرير مغادرة الأخير البلاد.

حيث أن الرعاية الطبية في الخارج تخضع لعدة شروط، على اعتبار ان المعني عسكري، حيث يكون عليه المرور على المستشفى العسكري.

إلا أن العميد رميل تجاوز هذا الإجراء ومنح للواء سعيد باي تبريرا للخروج من البلاد.