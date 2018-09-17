التسلسل الزمني للتغيرات في القيادات العسكرية والأمنية

يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ أسابيع بتغييرات هامة على مستوى قيادة الجيش الوطني الشعبي، والاجهزة الأمنية، وشملت هذه التغييرات إنهاء مهام معظم قادة النواحي العسكرية والعديد من المسؤولين الأمنيين، وتم الإعلان عن آخرها اليوم الاثنين 17 سبتمبر عبر قناة النهار، التي عادة ما يتم نشر هذه الاخبار عن طريقها.

وتأتي هذه التغييرات قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها شهر أفريل المقبل، وسط تنامي دعاة العهدة الخامسة.

وتم إجراء أو تغيير بتاريخ 26 جوان الماضي، حين تم إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، وتعيين مصطفى لهبيري الذي كان يشغل حينها المدير العام للحماية المدنية مكانه.

بعد أقل من عشرة أيام، تم إقالة قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، الذي عيين فيه سنة 2015، وتم استخلافه بالعميد عبد الغالي بلقصير، الذي تم تنصيبه بتاريخ 4 جويلية.

وفي 17 أوت الماضي، تم إنهاء مهام قادة النواحي العسكرية الأولى والثانية، وهما على التوالي اللواء لحبيب شنتوف الذي ضل على رأس قيادة الناحية منذ 2004، ليحل مكانه اللواء علي سيدان، أما بالنسبة للناحية الثانية، فقد تم تنحية اللواء سعيد باي، الذي شغله أيضا منذ سنة 2004، وتم تعيين اللواء مفتاح صواب مكانه، بعد ان كان يشغل قادا للناحية العسكرية الخامسة (تمنراست).

وبعد خمسة أيام، وتحديدا بتاريخ 22 أوت، تم إنهاء مهام الجنرال محمد طيرش على رأس المديرية المركزية للأمن العسكري، وتم استخلافه بالجينرال عثمان بلميلود

وفي اليوم نفسه، أنهى الرئيس بوتفليقة مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، وحل محله اللواء حاجي زرهوني. وكان الأخير قد شغل سابقاً منصب المدير المركزي للمعتمدية.

وبتاريخ 27 أوت تم الإعلان عن تنحية اللواء احسن طافر قائد القوات البرية، منذ سنة 2004، وحل محله اللواء سعيد شنقريحة، الذي كان على رأس الناحية العسكرية الثالثة (بشار) منذ سنة 2004، ولم يتم تأكيد الخبر حتى يوم 17 سبتمبر، عندما تم الإعلان عن أن اللواء مصطفى سماعلي سيصبح القائد الجديد للناحية العسكرية الثالثة.

وفي يوم 27 أوت، تم تنحية اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة)، وتم استبداله على رأس الناحية باللواء حسان علايمية.

كما تم تعيين اللواء محمد عجرود على رأس الناحية العسكرية السادسة، خلفا للواء مفتاح صواب.

وإلى حد الساعة، لم يتم تغيير سوى الناحية العسكرية الخامسة، التي يقودها اللواء عمار عثامنية، منذ سنة 2015.

وفي 6 سبتمبر، تم الإعلان عبر قناة النهار عن إنهاء مهام قائد أركان القوات الجوية محمد حمادي، كما أنهى الرئيس بوتفليقة، مهام قائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم، بكوش علي.

وفي 17 سبتمبر ، تم الإعلان عبر قناة النهار أيضا أن رئيس الجمهورية أنهى مهام كل من اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية، واللواءعبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، وأحالهما على التقاعد، وتم تعيين اللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية خلفا للواء أحسن طافر، وتعيين اللواء بومعزة محمد مكان اللواء عبد القادر لوناس، حسب نفس المصدر.