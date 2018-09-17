تصريحات متناقضة للوزراء تكشف التخبط الحكومي : حسبلاوي يكذب زمالي

عاد السجال مجددا بين أعضاء الحكومة إلى واجهة الساحة السياسية، فبعد حادثة تكذيب الوزراء للوزراء كما حصل مع وزيري الصحة، بشان وباء الكوليرا، ثم وزير السكن مع ملف عدل، انتقل الخلاف إلى أعضاء حكومة اويحيي، بعدما ناقض وزير الصحة مختار حسبلاوي، تصريحات زميله في الحكومة مراد زمالي بشأن مجانية العلاج وحرمان أي شخص لا يحمل بطاقة الشفاء من العلاج في المستشفيات العمومية.

وقال وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي، أن قانون الصحة يؤكد أن الدولة تضمن مجانية العلاج لكافة المواطنين عبر التراب الوطني. وأضاف الوزير، بحسب ما نقلته قناة “النهار” أن الدولة ستضمن العلاج للمواطنين ولا يشترط توفر بطاقة الشفاء. وأشار الوزير إلى أن تعليمات الرئيس واضحة تؤكد على توفير العلاج مجانا، كما أن هياكل الصحة ستوفر العلاج مجانا بلا أي شرط من الشروط.

وسبق وان أكد وزير الصحة، أن مجانية العلاج خط أحمر ومكسب وطني لا رجعة فيه، كونه مكسب أساسي للمواطن ومكرس بشكل واضح في مشروع قانون الصحة الجديد، وقال خلال عرضه للقانون أمام نواب البرلمان، أن القانون الجديد جاء لإلغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين. وأضاف الوزير، أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات “التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن”.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائريين، قد أشار في تصريحات غير مسبوقة، بان المواطنين الذين لا يملكون بطاقة شفاء لن يكون بإمكانهم العلاج في المستشفيات، في إشارة إلى العمال الذين يشتغلون في السوق السوداء وغير مسجلين في بطاقية الضمان الاجتماعي، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل غاضبة، خاصة وان ما لا يقل عن 15 مليون جزائري غير حاملين للبطاقة.

ومنذ توليه حقيبة وزارة العمل، أثار الوزير زمالي الجدل بتصريحات متناقضة بداية باتهامه مرضى السكري بالإفراط في استعمال شرائح قياس السكري في الدم، بحجة أنها مكلفة جدا للدولة، وقبلها دخوله في قبضة حديدية مع النقابات المستقلة بشان نسبة التمثيل، وقضية منع وفد عن المكتب الدولي للعمل بحجة تدخل المنظمة الدولية في الشؤون السيادية للبلاد.

الخلاف بين أعضاء الطاقم الحكومي ليس وليد اليوم، بل تعددت أوجهه في الفترة الأخيرة، بشان بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بداية بإلغاء الدعم الاجتماعي الممنوح ورفع أسعار المواد الاستهلاكية، ففي الوقت الذي تحدث فيه وزير المالية عن بداية تنفيذ إجراءات رفع الدعم انطلاقا من العام المقبل، ودعمه في ذالك وزير الطاقة، خرج وزير الداخلية مكذبا تلك التصريحات، مستدلا بتعليمات وجهها رئيس الجمهورية، وبدوره نفى اويحيي لدى إشرافه على تجمعات حزبية هذا الأمر، مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن دورها الاجتماعي.

ويشير هذا التخبط الحكومي إلى غياب تنسيق بين المسؤولين الحكوميين، خاصة فيما يتعلق بعدي الملفات التي لها طابع خاص كونها تتعلق بمعيشة المواطنين، واللافت أن الاختلال في التسيير الحكومي لم يقتصر على تصريحات بين أعضاء الطاقم الحكومي، بل ظهر كذالك من خلال التناقض بين تصريحات الوزراء والبيانات التي تصدر عن دائرتهم الوزارية لتصحيح سوء الفهم، كما وقع مع وزيري الصحة والسكن قبل فترة. كما ان وزير الصحة نفسه لم يسلم من الانتقادات بعد التصريحات التي أدلى بها عقب قضية وفاة الأستاذة الجامعية عويسات بلسعة عقرب.