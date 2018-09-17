قديورة محل إشادة في نوثينغهام

ترك الدولي الجزائري، عدلان قديورة، انطاباعا جيدا، لدى مسؤولي ناديه الإنجليزي نوثينغهام، ووسائل الإعلام المحلية، بعد مردوده أمس الأحد، أمام نادي سوانزي.

وأشاد موقع نادي نوثينغهام فوريست، بما قدمه عدلان قديورا، خلال هذه المباراة التي شارك فيها أساسيا، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

ورغم عودته من الإصابة، أين ظهر بقناع في الوجه، إلا أن ذلك لم يمنع قديورة، من الدخول في الصراعات الثنائية، واستعادة العديد من الكرات لصالح فريقه.

من جهتها استحسنت جماهير نوثينغهام فوريست، عودة “الدبابة” للتشكيلة الأساسية للفريق، بالنظر للإنطلاقة القوية التي بم عليها بداية هذا الموسم.