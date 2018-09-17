"الحد من الهجرة غير الشرعية" أهم ما ستناقشه ميركل مع الرئيس بوتفليقة

تشرع اليوم الاثنين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة رسمية إلى الجزائر، وهذا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتدخل زيارة المستشارة الألمانية الى الجزائر في إطار المساعي لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، اذ تعتبر فرصة لجرد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتقويتها في المستقبل.

ومن المرتقب أن يهيمن ملف الهجرة غير الشرعية على المشاورات بين الطرفين، خاصة من الجانب الألماني، باعتبار أن الجزائر هي أكبر الدول الإفريقية، وتحد جنوبا كل من مالي والنيجر وهي الدول التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط شمالا للوصول إلى أوروبا.

وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة بالنسبة للجزائر بعد الصين ودول شمال المتوسط فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما يخص الاستيراد.

أما بالنسبة للتصدير، فلا تحتل ألمانيا مرتبة جيدة في تصدير منتوجاتها إلى الجزائر.