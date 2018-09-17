غوارديولا: “محرز سيعود مثلما كان مع ليستر”
أكد بيب غوارديولا، مدرب مانستر سيتي الإنجليزي، ثقته في عودة الدولي الجزائري رياض محرز، لمستواه الحقيقي خلال الجولات المقبلة.
وصرح غوارديولا، في هذا الخصوص، عقب فوز فريقه على نادي فولهام: “ما يعيشه محرز حاليا، شبيه بما مرّ به بيرناردو سيلفا، سابقا”.
وأضاف غوارديولا مؤكدا: “رياض، سيعود لمستواه الذي عهدناه عليه في فريقه السابق ليستر سيتي”.
وتابع: “أحب العمل مع هذا النوع من اللاعبين، الذين دائما ما يبذلون جهدهم لمدة 60 أو 90 دقيقة، لهم وللفريق، ويلعبون دائما بابتسامة”.
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