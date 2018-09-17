ميركل تقيل رئيس المخابرات الداخلية الألمانية من الجزائر !

أقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالموازاة مع زيارتها اليوم للجزائر، رئيس الاستخبارات الداخلية هانس-غيورج ماسن لإدلائه بتصريحات سياسية.

و نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن مصدر من الائتلاف الحاكم قوله إن المستشارة أنجيلا ميركل قررت أن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يترك منصبه لاعتقادها بأنه تدخل في العمل السياسي اليومي.

وتعرض هانس-غيورج ماسن، رئيس جهاز المخابرات الداخلية لانتقادات بعد أن شكك في صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد قتل رجل ألماني طعنا.

وشرعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة رسمية إلى الجزائر، اليوم ، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.