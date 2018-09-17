هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "تصريح زمالي الاخير"

أثار التصريح الأخير لوزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، بخصوص عدم أحقية من لا يملكون بطاقة الشفاء من دخول المستشفيات والمعالجة فيها استياء كبيرا من قبل الرأي العام الجزائري.

وقال زمالي خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية غليزان، أمس، بأنه "لا علاج لمواطن لا يملك بطاقة الشفاء"، مؤكدا في ذات السياق بأن المنطق الحالي في التغطية الصحيّة أصبح ينطبق عليه "الكل يعالج ولا أحد يدفع التأمين"، معتبرا غير الحاملين لبطاقة الشفاء سببا في عدم التوازنات المالية، وأنهم عالة على المجتمع.

ولاقت تصريحات زمالي استنكارا واسعا للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي،إذ اعتبر كثيرون كلام وزير العمل دعوة لمنع الكثير من الجزائريين ممن لا يملكون بطاقة شفاء من العلاج في المستشفيات العمومية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح الوزير، اذ اعتبره البعض دعوة للتفرقة بين الجزائريين، حيث كتب عبد الحميد فريحات، " لم اكن ادري ان اللي ماعندوش كارتة الشفاء ليس مواطن جزائري لأنه حسب علمي أن الدستور ينص أن حق العلاج مكفول لكل جزائري".

في حين علق، الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس على تصريح زمالي بأنه " تصريح آخر لوزير يثمن ما قلته على تصريحات الوزراء وذلك في حصة الحوار الاقتصادي لوردة العوفي. ..إذا لم تستحي فاعمل ماشئت".

واستغرب ناشط آخر بالقول "هل يعقل لمن لايملك بطاقة شفاء يمنع من العلاج في المستشفيات "عن مراد زمالي"، أنا أرد عليك: وفر العمل للشباب البطالين وطبق ماقلته."

وقال بشير جقبوب بخصوص تصريح زمالي "وزير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يطالب بمنع من لا يملك بطاقة الشفاء من العلاج في مستشفيات الدولة الجزائرية ! نعم وزير من الجزائر ! ويحمل حقيبة وزارة العمل والضمان الاجتماعي".

وكان صفحة البلاد نت على "فيسبوك"، السباقة في نشر تصريح وزير العمل مراد زمالي، الذي لاقى انتشارا واسعا، حيث شاهده مئات الآلاف من الجزائريين.