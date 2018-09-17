وضعية محرز تثير قلق بلماضي

لم يتمكن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من فرض وجوده مع فريقه الجديد مانشيستر سيتي الإنجليزي بعد مرور خمس جولات من انطلاق مسابقة ”البريمر ليغ” ما يثير قلق الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يحتاج إلى جاهزية كافة ركائز المنتخب، تحسبا لمواجهة البينين يوم 12 أكتوبر القادم لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وشكل انتقال رياض محرز من فريقه ليستر سيتي الحدث في إنجلترا وفي الجزائر لدى عشاقه، على اعتبار أن قائد ”الثعالب” للقب تاريخي بحاجة إلى اللعب في ناد كبير لتفجير كامل إمكانياته، وبعد جدل ومد وجزر حام حول رحيله عن ليستر، تمكن المدرب الإسباني بيب غوارديولا من خطفه وضمه إلى نادي مانشيستر سيتي في صفقة جعلته أغلى لاعب عربي لحد الآن بلغت 60 مليون جنيه إسترليني. وبعد مردود مقبول في أول ظهور له مع كتيبة ”المان سيتي” وتتويجه بلقب الدرع الخيرية، وجد محرز نفسه خارج حسابات المدرب غوارديولا في مباريات البطولة، حيث اعتمد عليه أساسيا في لقاء واحد فقط في حين بقي حبيسا في دكة البدلاء في بقية المباريات ماعدا ظهوره في بعض الدقائق دون أن يكون له دور حاسم في خرجات فريقه.

ولا يملك محرز في قدميه سوى 167 دقيقة فقط في بطولة ”البريمر ليغ” ما يثير قلق الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يتابع عن كثب خرجات لاعبيه في مختلف البطولات حتى يختار تشكيلة تنافسية للموعد القادم أمام البينين.

وبغض النظر عن الظروف الخاصة التي جرت فيها مباراة غامبيا، فإن مردود محرز كان متواضعا ولم يقدم الإضافة ما جعله محل انتقادات.

ويرى العارفون بشؤون البطولة الإنجليزية أن محرز بحاجة إلى بعض الوقت لتفجير كامل إمكانياته في مانشيستر سيتي، مستدلين ببداية مشوار النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الموسم الماضي، حيث تأخر في فرض وجوده أساسيا وكان مستواه متواضعا مع جعل جماهير ”الريدز” تطالب برحيله ناهيك عن انتقادات لاذعة تعرض لها من الصحافة الإنجليزية التي صنفته ضمن أسوأ الصفقات التي أبرمها ليفربول، قبل أن يتوهج ويساهم في بلوغ فريقه نهائي رابطة أبطال أوروبا ويكسب قلوب عشاق النادي.

وقبل أقل من شهر عن مواجهة البنين سيكون رياض محرز مطالبا بكسب ثقة غوارديولا ليكون أكثر جاهزية للموعد القادم الذي ينتظر ”الخضر”.