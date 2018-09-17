الرئيس بوتفليقة يقيل جنرالات ويعين آخرين جدد في مناصب رفيعة

التغييرات شملت إطارات مركزية بوزارة الدفاع وقادة ميدانيين في أركان الجيش

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تغييرات جديدة على مستوى وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحسب مصادر متطابقة، فإنه جرى إنهاء مهام قائد القوات البرية للجيش الوطني الشعبي اللواء أحسن طافر، وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة مكانه.

كما تم إنهاء مهام قائد القوت الجوية، اللّواء عبد القادر لوناس وتعيين اللواء بومعزة محمد في مكانه.

التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، شملت كذلك، إنهاء مهام اللواء محمد زناخري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وتعيين اللواء غريس حميد في مكانه.

كما تم إنهاء مهام العميد رميل مدير صندوق الضمان الإجتماعي العسكري

كما تم تعيين اللواء إسماعيلي مصطفى قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء سعيد شنجريحة الذي تم تعيينه قائدا للقوات البرية.