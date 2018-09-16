إنهاء مهام مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين

علم "البلاد.نت" من مصدر مطلع أن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، قد أنهى مهام محمد تيارتي مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين الدولي.

وقد تم تعيين عمر باشا خلفا له في المنصب كمكلف بالأمن على مستوى المطار.

ويأتي هذا التغيير على خلفية تمكن اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته عبر مطار هواري بومدين متجها نحو فرنسا، الثلاثاء الماضي، وهذا رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني.

كما علم "البلاد.نت" أن الإقالات شملت العديد من المسؤولين الآخرين على مستوى المطار.

ويجدر التذكير أن لهبيري أمر بإفادته بتحقيق مفصل حول الحادثة.