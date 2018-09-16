تفاصيل جديدة بخصوص النائبات الثلاث المتورطات مع "كمال البوشي"!

تحصل "البلاد.نت" على تفاصيل جديدة بخصوص تورط 03 نائبات في البرلمان في قضية فضيحة كوكايين وهران، لصاحبها المدعو "كمال شيخي" والمعروف باسم "البوشي".

وبحسب مصدر مطلع تحدث مع "البلاد.نت" فإن الأمر يتعلق بنائبتين عن حزب الأرندي، ونائبة أخرى عن حزب الأفلان، ويمثلن جميعا ولاية الجزائر في المجلس الشعبي الوطني، وقد تورطن في قضايا متعلقة بالرشوة والاستفادة من مزايا غير مستحقة.

وأشار ذات المصدر إلى أن مصالح الأمن تقترب من استكمال كل تحقيقاتها بخصوص تورط النائبات الثلاث مع "كمال البوشي".

كما أشار المصدر إلى أن واحدة من النواب الثلاث كانت قد شغلت أيضا عهدة برلمانية خلال 2012-2017 ويُشتبه تورطها في فضيحة فساد كبيرة أخرى.