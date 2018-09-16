أشغال الطريق السيار جن جن – العلمة تصدم بدوي

صدمت وكالة الطرق السيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال زيارته لولاية جيجل بخصوص نسبة تقدم الأشغال في الطريق السيار جن جن العلمة والتي لم تتعد بعد 35 بالمائة رغم إطلاقها قبل 5 سنوات.

وخلال عرض قدم للوزير بدوي بميناء جن – جن العالمي حول أشغال الطريق المنفذ الذي يربطه بالطريق السيار بالعلمة بولاية سطيف، اندهش واستغرب نور الدين دوي من التأخر الكبير في أشغال هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال في 2013 ولم تتعد نسبتها إلى الآن 38 بالمائة للشطر التابع لولاية جيجل و35 بالمائة بالنسبة للولايات الثلاث جيجل وميلة وسطيف.

وخاطب بدوي المسؤول الذي قدم العرض من وكالة الطرق السيارة بالقول “نسبة 38 بالمائة فقط، هذا قليل جدا”.

وتابع بدوي مشددا على أن هذا المشروع حيوي ولا يتحمل المزيد من التأخر نظرا لأهميته في التقليل من المركزية على ميناء العاصمة وغيره من الموانئ، لأن ميناء جن جن حسبه يمكن له أن يلعب دورا كبيرا جدا ولا بد له من الطريق السيار.

وسأل وزير الداخلية نور الدين بدوي ممثل وكالة الطرق السيارة حول آجال تسليم الطريق السيار جن – جن – العلمة، فرد عليه بأنه مرتقب في سنة 2020، وهو ما أدهش الوزير بدوي وجعله يستغرب من هذه الآجال التي اعتبرها بعيدة جدا.

وحث بدوي وكالة الطرق السيارة والمسؤولين عن المشروع ككل بضرورة رفع وتيرة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيربط منشأة ضخمة هي ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب، خاصة ان الميناء بدأ في نشاط التصدير على غرار الإسمنت ومنتجات فلاحية.