ترحيب كبير لوفد إتحاد العاصمة بملعب بورسعيد

حظي وفد إتحاد العاصمة بترحاب كبير من طرف إدار الفريق المصري بملعب بورسعيد لقبل ساعات قليلة عن إنطلاق المباراة التي ستجمع فريق سوسطارة بفريق بورسعيد في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصعد فريق المصري، إلى دور الثمانية للبطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 12، بينما احتل صدارة المجموعة فريق نهضة بركان المغربي برصيد 13 نقطة.