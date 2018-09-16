انطلق مدرب الخضر، جمال بلماضي، في جولة أوروبية لمعاينة اللاعبين المحترفين في مختلف البطولات الأوروبية، تحسبا للتربص المبرمج في أكتوبر القادم، استعدادا للقاء التصفوي لكأس أمم إفريقيا 2019، ضد منتخب البنين.

وسيسعى الناخب الوطني من خلال هذا النشاط، للحديث مع اللاعبين عن العمل خلال هذه الفترة، خاصة بعد المباراة الأولى التي لعبها ضد منتخب غامبيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ومن المقر أن تضم القائمة الجديدة لاعبين جددا على غرار وناس وبن طوبة.