سائح جزائري يتعرض لتفتيش في حاجز مزيف أقامه إرهابيون في تونس

قالت وسائل إعلام تونسية ان مجموعة إرهابية من 20 عنصرا، قامت بتفتيش سائح جزائري في حاجز مزيف أقاموه بالقرب من معبر بوشبكة الحدودي، يوم السبت 15 سبتمبر قبل ان تخلي سبيله .

وقام الجزائري الذي كان في طريق العودة الى الجزائر بابلاغ الوحدات الأمنية في معبر بوشبكة الحدودي عن تعرضه لعملية اعتراض من قبل 20 إرهابيا على مستوى منطقة بوحية من معتمدية فريانة من ولاية القصرين في تونس.

وحسب الرواية المأخوذة عن السائح الجزائري فإن الإرهابيون قاموا بالتثبت في هويته قبل أن يواصل طريقه باتجاه المعبر على متن سيارته عائدا إلى الجزائر بعد قضائه عطلة في تونس.