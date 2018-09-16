مستشار ترامب السابق يكشف عن محاولة لاحتلال قطر

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، تداول مقطع مصور لستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ندوة في معهد هدسون للدراسات السياسية عن محاولة “احتلال” دولة قطر.

وقال بانون: “أعتقد بشكل أساسي أنه تحديداً في ما يتعلق بقطر لا سيما بعد القمة الإسلامية كان ينتظر أنها فرصة لاحتلال قطر عوضاً عن حل الأزمة وكان ينبغي محاسبة قطر على دعمها للإخوان وحماس وعلاقتها مع تركيا وإيران”.

وأضاف: “وبالنظر إلى الذين بجانبنا فقد علمت حينها أثناء القمة.. أن الإمارات ومصر والسعودية كانت لديها خطة محكمة (لاحتلال قطر)”.

ويعود تاريخ حديث بانون عن الأزمة الخليجية إلى عام 2017، لكن نشطاء أعادوا تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، وفق موقع “عربي 21”.

وعزل ترامب بانون في أوت 2017 بعد خلافه مع مستشاري الرئيس بشأن جهوده لحمل الحزب الجمهوري على قبول جدول أعماله الاقتصادي القومي.