شاهد وزير الشؤون الدينية عن ما حدث في مباراة الفريق العراقي

أعلن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى اليوم انه سيتم إصدار منشور وزاري قريبا يقضي بمنع تداول خطاب الكراهية و التفريق.

و استدل الوزير الذي كان يتحدث اليوم في الإذاعة الوطنية بالحرج الذي لاقته الجزائر إثر الهتافات في ملعب بولوغين حسبه .

و إعتبر محمد عيسى ان المجتمع الجزائري محصن من هذه الخطب ما عدا ما يصدر إليه من بعض المتربصين بالجزائر من مواقع التواصل الإجتماعي .

و سيتم التحرك هذه السنة حسب الوزير لاستئصال كل من يغامر بالتلفظ بما يثير النعرات و الفرقة حيث سيتم إصدار وزاري يمنع كل انواع الخطابات التي تحض على الكراهية .