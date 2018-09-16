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شاهد وزير الشؤون الدينية عن ما حدث في مباراة الفريق العراقي
أعلن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى اليوم انه سيتم إصدار منشور وزاري قريبا يقضي بمنع تداول خطاب الكراهية و التفريق.
و استدل الوزير الذي كان يتحدث اليوم في الإذاعة الوطنية بالحرج الذي لاقته الجزائر إثر الهتافات في ملعب بولوغين حسبه .
و إعتبر محمد عيسى ان المجتمع الجزائري محصن من هذه الخطب ما عدا ما يصدر إليه من بعض المتربصين بالجزائر من مواقع التواصل الإجتماعي .
و سيتم التحرك هذه السنة حسب الوزير لاستئصال كل من يغامر بالتلفظ بما يثير النعرات و الفرقة حيث سيتم إصدار وزاري يمنع كل انواع الخطابات التي تحض على الكراهية .
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