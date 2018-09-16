وفاة طفلة بلسعة عقرب بالمسيلة

توفت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ليلة السبت إلى الأحد بعد أن تعرضت للسعة عقرب بمقر سكناها ببلدية الزرزور في المسيلة.

وأوضح المديرية المحلية للصحة والسكان اليوم الأحد، أنه تم نقل المصابة إلى الوحدة الصحية لبلدية الزرزور، لكن حالتها استدعت نقلها إلى المؤسسة الاستشفائية لبلدية بن سرور حيث تم تقديم لعلاج اللازم لها.

وبالنظر لتدهور حالتها قام أحد أقاربها بنقلها إلى مستشفى عين الملح غير أنها توفت قبل الوصول إلى المستشفى، وفق ما أشار إليه المصدر.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها على مستوى ولاية المسيلة خلال السنة الجارية وذلك رغم قيام سلطات الولاية بالتدابير اللازمة من بينها تهيئة ظروف العلاج بالمناطق النائية وفقا لمديرية الصحة و السكان.