قاضي عسكري بالبليدة يقرّر تجريد 5 ضباط سامين من جوازات سفرهم متهمون في قضايا الثراء غير المشروع

أمر قاضي عسكري بالبليدة، أمس السبت، قرارا بسحب جوازات سفر لـ 5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر، حسب ما أورده موقع “ALG24” الجزائري في خبر حصري.

ويتعلق الأمر بكل من الجنرال مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار القاضي العسكري جاء بعد مغادرة اللواء سعيد باي” الجزائر رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته، وقد جاءت مغادرته الجزائر بعد فترة قصيرة من صدور قرار المنع من مغادرة البلاد، وتم الأمر بعد تواطؤ من داخل المصالح الأمنية لمطار الجزائر الدولي بالعاصمة.

ووفق ذات المصدر فإن المحكمة العسكرية تتحرى منذ أشهر مع الألوية الخمسة في قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع وإستعمال وظيفتهم السامية كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة.

وكان رئيس الجمهورية قد انهى مهام الألوية الخمسة مؤخرا، بعدما وصلته تقارير عن ممتلكاتهم الغير مشروعة والثروات وتجاوزاتهم للقوانين وضوابط المهمات الموكلة لهم، حسب كشف موقع “ALG24”.

وذكر الموقع أن أن كل واحد من هؤلاء الأولوية تمكن من كسب ثروات طائلة بشكل غير شرعي وبعظهم يملك حوالي 30 شركة خاصة في مجالات مختلفة، أغلبها بأسماء أبنائهم.

وأمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إستغلال وظيفته للكسب غير المشروع وعدم التساهل مع أي مسؤول في قضايا الفساد مهم كانت صفته أو مكانته، وأمر بالمساواة بين المواطن العادي وكل إطار في الدولة خلال المحاكمات إذا ثبتت المخالفات التي أظهرتها التحريات الأمنية.