عبد المجيد سيدي السعيد يكشف اصابته بمرض خطير

أعلن الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أنه مريض ويعاني من السرطان ولن يستمر في منصبه الذي يشغله منذ سنة 1997، خلفا للراحل عبد الحق بن حمودة، مذكرا أن مؤتمر المركزية هو الوحيد المخول له قانونا أن يفصله من منصبه.

وأوضح سيدي السعيد خلال اشرافه على لقاء جمعه بأمناء الفيديراليات الوطنية بمقر المركزية النقابية بالعاصمة أن عدد المنخرطين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سيصل إلى 2.9 مليون شهر أكتوبر القادم.

كما تطرق الأمين العام للمركزية النقابية انه سيفصل أي مسؤول نقابي يضع ابنه في مركز قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضيفا بأنه لن يسمح بتوريث المناصب والمسؤوليات في المركزية النقابية.